Scaler Academy
Scaler Academy Biznesa attīstība Algas Greater Bengaluru

Mediānā Biznesa attīstība atlīdzības in Greater Bengaluru pakete Scaler Academy kopā ir ₹845K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Scaler Academy kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Scaler Academy
Business Development
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹845K
Līmenis
hidden
Pamatalga
₹845K
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
₹13.94M

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa attīstība pozīcijai Scaler Academy in Greater Bengaluru, ir gada kopējā atlīdzība ₹1,185,361. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Scaler Academy Biznesa attīstība pozīcijai in Greater Bengaluru, ir ₹1,053,641.

