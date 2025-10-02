Programmatūras inženieris atlīdzība in New York City Area Scale AI svārstās no $231K year L3 līmenim līdz $484K year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in New York City Area pakete kopā ir $325K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Scale AI kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
$231K
$166K
$60K
$4.3K
L4
$329K
$192K
$136K
$0
L5
$484K
$245K
$238K
$833
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Scale AI uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.