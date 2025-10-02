Uzņēmumu katalogs
Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Scale AI kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$172K - $200K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$152K$172K$200K$220K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Scale AI uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa operācijas pozīcijai Scale AI in San Francisco Bay Area, ir gada kopējā atlīdzība $220,150. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Scale AI Biznesa operācijas pozīcijai in San Francisco Bay Area, ir $151,700.

