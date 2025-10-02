Uzņēmumu katalogs
SberMegaMarket
Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in Moscow Metro Area pakete SberMegaMarket kopā ir RUB 2.51M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu SberMegaMarket kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
SberMegaMarket
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Kopā gadā
RUB 2.51M
Līmenis
L2
Pamatalga
RUB 2.51M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonuss
RUB 0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
2 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā SberMegaMarket?

RUB 13.36M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai SberMegaMarket in Moscow Metro Area, ir gada kopējā atlīdzība RUB 4,915,802. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots SberMegaMarket Datu zinātnieks pozīcijai in Moscow Metro Area, ir RUB 2,505,270.

Citi resursi