Sberbank Programmatūras inženierijas vadītājs Algas Moscow Metro Area

Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzība in Moscow Metro Area Sberbank svārstās no RUB 4.16M year L12 līmenim līdz RUB 8.2M year L13 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Moscow Metro Area pakete kopā ir RUB 5.26M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sberbank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Sberbank?

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženierijas vadītājs at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 11,259,091. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the Programmatūras inženierijas vadītājs role in Moscow Metro Area is RUB 7,052,230.

