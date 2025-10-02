Programmatūras inženieris atlīdzība in Saint Petersburg Metro Area Sberbank svārstās no RUB 1.92M year L7 līmenim līdz RUB 5.62M year L13 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Saint Petersburg Metro Area pakete kopā ir RUB 3.34M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sberbank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Iekļautie amati
Mobilās programmatūras inženieris
Frontend programmatūras inženieris
Mašīnmācīšanās inženieris
Backend programmatūras inženieris
Full-Stack programmatūras inženieris
Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris
Datu inženieris
DevOps inženieris
Vietnes uzticamības inženieris
Sistēmu inženieris
Izstrādātāju advokāts
Pētnieks zinātnieks
AI inženieris