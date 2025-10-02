Uzņēmumu katalogs
Sberbank
Sberbank Programmatūras inženieris Algas Saint Petersburg Metro Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Saint Petersburg Metro Area Sberbank svārstās no RUB 1.92M year L7 līmenim līdz RUB 5.62M year L13 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Saint Petersburg Metro Area pakete kopā ir RUB 3.34M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sberbank kopējām atlīdzības paketēm.

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L7
(Iesācēju līmenis)
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Sberbank?

Iekļautie amati

Mobilās programmatūras inženieris

Frontend programmatūras inženieris

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

DevOps inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Sistēmu inženieris

Izstrādātāju advokāts

Pētnieks zinātnieks

AI inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Sberbank in Saint Petersburg Metro Area, ir gada kopējā atlīdzība RUB 5,619,488. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Sberbank Programmatūras inženieris pozīcijai in Saint Petersburg Metro Area, ir RUB 2,840,813.

