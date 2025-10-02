Programmatūras inženieris atlīdzība in Moscow Metro Area Sberbank svārstās no RUB 1.85M year L7 līmenim līdz RUB 6.2M year L14 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Moscow Metro Area pakete kopā ir RUB 3.9M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sberbank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Mobilās programmatūras inženieris
Frontend programmatūras inženieris
Mašīnmācīšanās inženieris
Backend programmatūras inženieris
Full-Stack programmatūras inženieris
Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris
Datu inženieris
DevOps inženieris
Vietnes uzticamības inženieris
Sistēmu inženieris
Izstrādātāju advokāts
Pētnieks zinātnieks
AI inženieris