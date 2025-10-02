Uzņēmumu katalogs
Produkta vadītājs atlīdzība in Moscow Metro Area Sberbank svārstās no RUB 11.19M year L7 līmenim līdz RUB 16.17M year L14 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Moscow Metro Area pakete kopā ir RUB 3.85M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sberbank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L7
RUB 11.19M
RUB 8.76M
RUB 0
RUB 2.42M
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.36M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Sberbank?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Produkta vadītājs piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Korkein ilmoitettu palkkaus Produkta vadītājs roolille yrityksessä Sberbank in Moscow Metro Area on vuosittainen kokonaiskorvaus RUB 16,165,672. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Sberbank Produkta vadītājs roolille in Moscow Metro Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RUB 3,874,941.

Citi resursi