Sberbank Information Technologist (IT) Algas Moscow Metro Area

Information Technologist (IT) atlīdzība in Moscow Metro Area Sberbank svārstās no RUB 1.63M year L7 līmenim līdz RUB 2.48M year L9 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Moscow Metro Area pakete kopā ir RUB 2.11M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sberbank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Skatīt 4 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

