Sberbank
Sberbank Biznesa analītiķis Algas Moscow Metro Area

Biznesa analītiķis atlīdzība in Moscow Metro Area Sberbank svārstās no RUB 1.98M year L7 līmenim līdz RUB 4.19M year L11 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Moscow Metro Area pakete kopā ir RUB 2.63M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sberbank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
RUB 13.36M

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Sberbank?

