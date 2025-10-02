Uzņēmumu katalogs
Savills
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Datu analītiķis

  • Visas Datu analītiķis algas

  • Greater London Area

Savills Datu analītiķis Algas Greater London Area

Mediānā Datu analītiķis atlīdzības in Greater London Area pakete Savills kopā ir £42.9K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Savills kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Savills
Data Analyst
London, EN, United Kingdom
Kopā gadā
£42.9K
Līmenis
Senior Data Andy
Pamatalga
£42.9K
Stock (/yr)
£0
Bonuss
£0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Savills?

£121K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam £22.6K+ (dažreiz £226K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Datu analītiķis piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai Savills in Greater London Area, ir gada kopējā atlīdzība £48,483. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Savills Datu analītiķis pozīcijai in Greater London Area, ir £48,030.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Savills

Saistītie uzņēmumi

  • Facebook
  • SoFi
  • Microsoft
  • Snap
  • Apple
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi