Uzņēmumu katalogs
Sauce Labs
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Warsaw Metropolitan Area

Sauce Labs Programmatūras inženieris Algas Warsaw Metropolitan Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Warsaw Metropolitan Area pakete Sauce Labs kopā ir PLN 355K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sauce Labs kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Kopā gadā
PLN 355K
Līmenis
Staff
Pamatalga
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonuss
PLN 0
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Sauce Labs?

PLN 600K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam PLN 113K+ (dažreiz PLN 1.13M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Sauce Labs in Warsaw Metropolitan Area, ir gada kopējā atlīdzība PLN 524,376. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Sauce Labs Programmatūras inženieris pozīcijai in Warsaw Metropolitan Area, ir PLN 330,524.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Sauce Labs

Saistītie uzņēmumi

  • Shield AI
  • Virtusa
  • MasterControl
  • NetSPI
  • Mastercard
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi