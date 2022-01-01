EsĀPī Algas

SAP algas svārstās no $23,270 kopējā atlīdzībā gadā Reklāmas tekstu autors zemākajā līmenī līdz $487,550 Biznesa operāciju menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem EsĀPī. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/15/2025
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.4%
G 3
20%
G 1
40%
G 2
40%
G 3
33%
G 1
33%
G 2
34%
G 3
SAP uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33% tiek iegūtas 1st-G (8.25% ceturkšņa)
33% tiek iegūtas 2nd-G (8.25% ceturkšņa)
34% tiek iegūtas 3rd-G (8.50% ceturkšņa)
