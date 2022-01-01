Uzņēmumu katalogs
EsĀPī Algas

SAP algas svārstās no $23,270 kopējā atlīdzībā gadā Reklāmas tekstu autors zemākajā līmenī līdz $487,550 Biznesa operāciju menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem EsĀPī. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/15/2025

Programmatūras inženieris
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Frontend programmatūras inženieris

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

DevOps inženieris

MI inženieris

Produkta dizaineris
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX dizainers

Pārdošana
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Kontu izpildītājs

Datu zinātnieks
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Produkta menedžeris
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Mārketings
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Risinājumu arhitekts
T3 $46K
T4 $74.9K

Datu arhitekts

Mākoņa arhitekts

Programmatūras inženierijas menedžeris
Median $78.4K
Vadības konsultants
Median $82.5K
Projektu menedžeris
Median $143K
Klientu veiksme
Median $128K
Tehnisko programmu menedžeris
Median $120K
Cilvēkresursi
Median $57.7K
Pārdošanas inženieris
Median $114K
Biznesa analītiķis
Median $74.9K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
Median $82.8K
Grāmatvedis
$39.1K
Administratīvais asistents
$74.5K
Biznesa operācijas
$162K
Biznesa operāciju menedžeris
$488K
Biznesa attīstība
$40.9K
Personāla vadītājs
$160K
Reklāmas tekstu autors
$23.3K
Klientu apkalpošana
$76.5K
Klientu apkalpošanas operācijas
$53.8K
Datu analītiķis
$110K
Datu zinātnes menedžeris
$238K
Iekārtu menedžeris
$80K
Grafiskais dizaineris
$104K
Aparatūras inženieris
$136K
Juridiskais
$271K
Produkta dizaina menedžeris
$296K
Programmu menedžeris
$128K
Personāla atlases speciālists
$199K
Ieņēmumu operācijas
$95.2K
Kiberdrošības analītiķis
$81.1K
Kopējā atlīdzība
$83.3K
UX pētnieks
$95.3K
Riska kapitāla investors
$121K
Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.4%

G 3

Akciju veids
RSU

SAP uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.4% tiek iegūtas 3rd-G (33.40% gada)

20%

G 1

40%

G 2

40%

G 3

Akciju veids
RSU

SAP uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)

  • 40% tiek iegūtas 2nd-G (40.00% gada)

  • 40% tiek iegūtas 3rd-G (40.00% gada)

33%

G 1

33%

G 2

34%

G 3

Akciju veids
RSU

SAP uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (8.25% ceturkšņa)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (8.25% ceturkšņa)

  • 34% tiek iegūtas 3rd-G (8.50% ceturkšņa)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots SAP, ir Biznesa operāciju menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $487,550. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots SAP, ir $114,363.

Citi resursi