Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Seattle Area SAP Concur svārstās no $130K year T2 līmenim līdz $243K year T4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Seattle Area pakete kopā ir $185K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu SAP Concur kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
