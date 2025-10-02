Uzņēmumu katalogs
SAP Concur
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Greater Seattle Area

SAP Concur Programmatūras inženieris Algas Greater Seattle Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Seattle Area SAP Concur svārstās no $130K year T2 līmenim līdz $243K year T4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Seattle Area pakete kopā ir $185K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu SAP Concur kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
T1
(Iesācēju līmenis)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā SAP Concur?

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Backend programmatūras inženieris

BUJ

SAP Concur in Greater Seattle AreaProgrammatūras inženieris职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$275,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
SAP Concur in Greater Seattle AreaProgrammatūras inženieris职位的年度总薪酬中位数为$185,838。

