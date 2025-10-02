Programmatūras inženieris atlīdzība in Brazil SAP Concur kopā ir R$238K year T3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Brazil pakete kopā ir R$186K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu SAP Concur kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
T1
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
