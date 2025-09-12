Uzņēmumu katalogs
Santander
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Santander Algas

Santander algas svārstās no $27,604 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $355,215 Vadības konsultants augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Santander. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Grāmatvedis
$31.9K
Datu zinātnieks
$27.6K
Finanšu analītiķis
$32.3K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Investīciju banķieris
$59.4K
Vadības konsultants
$355K
Produkta menedžeris
$76.2K
Programmatūras inženieris
$43.1K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$218K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Santander, ir Vadības konsultants at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $355,215. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Santander, ir $51,236.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Santander

Saistītie uzņēmumi

  • LinkedIn
  • Lyft
  • Airbnb
  • PayPal
  • Coinbase
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi