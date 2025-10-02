Uzņēmumu katalogs
Santander Bank
Santander Bank Programmatūras inženieris Algas United States

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in United States pakete Santander Bank kopā ir $120K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Santander Bank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
hidden
Kopā gadā
$120K
Līmenis
L3
Pamatalga
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Santander Bank?

$160K

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Santander Bank in United States, ir gada kopējā atlīdzība $145,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Santander Bank Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $108,000.

Citi resursi