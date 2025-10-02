Uzņēmumu katalogs
Santander Bank
Santander Bank Programmatūras inženieris Algas Greater Sao Paulo

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Sao Paulo pakete Santander Bank kopā ir R$126K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Santander Bank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Kopā gadā
R$126K
Līmenis
L2
Pamatalga
R$97.6K
Stock (/yr)
R$0
Bonuss
R$28.1K
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Santander Bank?

R$880K

Prakses algas

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Santander Bank in Greater Sao Paulo, ir gada kopējā atlīdzība R$224,268. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Santander Bank Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Sao Paulo, ir R$127,167.

