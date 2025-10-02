Uzņēmumu katalogs
Santander Bank
Santander Bank Investīciju banķieris Algas New York City Area

Mediānā Investīciju banķieris atlīdzības in New York City Area pakete Santander Bank kopā ir $245K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Santander Bank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Kopā gadā
$245K
Līmenis
Vice President
Pamatalga
$185K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$60K
Gadi uzņēmumā
5 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Santander Bank?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Investīciju banķieris pozīcijai Santander Bank in New York City Area, ir gada kopējā atlīdzība $330,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Santander Bank Investīciju banķieris pozīcijai in New York City Area, ir $245,000.

Citi resursi