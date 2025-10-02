Uzņēmumu katalogs
Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in Greater Boston Area pakete Santander Bank kopā ir $124K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Santander Bank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Boston, MA
Kopā gadā
$124K
Līmenis
Associate
Pamatalga
$107K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$17K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
5 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Santander Bank in Greater Boston Area, ir gada kopējā atlīdzība $155,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Santander Bank Datu zinātnieks pozīcijai in Greater Boston Area, ir $137,000.

