Sanofi Datu zinātnieks Algas Greater Boston Area

Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in Greater Boston Area pakete Sanofi kopā ir $196K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sanofi kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Sanofi
Data Scientist
Boston
Kopā gadā
$196K
Līmenis
L3
Pamatalga
$164K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$32K
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Sanofi?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Eksportēt datus

BUJ

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Datu zinātnieks en Sanofi in Greater Boston Area está en una compensación total anual de $238,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sanofi para el puesto de Datu zinātnieks in Greater Boston Area es $194,000.

Citi resursi