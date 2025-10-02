Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Bengaluru Sandvine svārstās no ₹1.29M year Software Engineer I līmenim līdz ₹2.03M year Senior Software Engineer I līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹1.65M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sandvine kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
