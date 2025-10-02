Programmatūras inženieris atlīdzība in United States S&P Global svārstās no $125K year L8 līmenim līdz $284K year L13 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $138K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu S&P Global kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$104K
$95.5K
$286
$8.6K
L10
$125K
$115K
$0
$9.4K
L11
$163K
$146K
$0
$16.9K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
33%
G 1
33%
G 2
33%
G 3
S&P Global uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33% tiek iegūtas 1st-G (16.50% pusgada)
33% tiek iegūtas 2nd-G (16.50% pusgada)
33% tiek iegūtas 3rd-G (16.50% pusgada)
