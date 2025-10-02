Uzņēmumu katalogs
S&P Global
S&P Global Programmatūras inženieris Algas Greater Toronto Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Toronto Area S&P Global svārstās no CA$78.1K year L8 līmenim līdz CA$104K year L10 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Toronto Area pakete kopā ir CA$92.7K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu S&P Global kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L8
Software Developer I(Iesācēju līmenis)
CA$78.1K
CA$76.1K
CA$0
CA$2.1K
L9
Software Developer II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
Software Developer II
CA$104K
CA$99.9K
CA$0
CA$4.4K
L11
Lead Software Developer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$225K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

33%

G 1

33%

G 2

33%

G 3

Akciju veids
RSU

S&P Global uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (16.50% pusgada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (16.50% pusgada)

  • 33% tiek iegūtas 3rd-G (16.50% pusgada)



Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai S&P Global in Greater Toronto Area, ir gada kopējā atlīdzība CA$120,766. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots S&P Global Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Toronto Area, ir CA$90,896.

