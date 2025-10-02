Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in Mumbai Metropolitan Region pakete S&P Global kopā ir ₹2.95M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu S&P Global kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
G 1
33%
G 2
33%
G 3
S&P Global uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33% tiek iegūtas 1st-G (16.50% pusgada)
33% tiek iegūtas 2nd-G (16.50% pusgada)
33% tiek iegūtas 3rd-G (16.50% pusgada)