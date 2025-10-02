Datu zinātnieks atlīdzība in India S&P Global svārstās no ₹838K year L8 līmenim līdz ₹1.92M year L10 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹2.61M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu S&P Global kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L8
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
S&P Global uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33% tiek iegūtas 1st-G (16.50% pusgada)
33% tiek iegūtas 2nd-G (16.50% pusgada)
33% tiek iegūtas 3rd-G (16.50% pusgada)