Uzņēmumu katalogs
S&P Global
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Datu zinātnieks

  • Visas Datu zinātnieks algas

  • Greater Bengaluru

S&P Global Datu zinātnieks Algas Greater Bengaluru

Datu zinātnieks atlīdzība in Greater Bengaluru S&P Global kopā ir ₹2.19M year L9 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹1.46M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu S&P Global kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L8
Data Scientist I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Data Scientist II
₹2.19M
₹2.09M
₹0
₹102K
L10
Data Scientist III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Skatīt 3 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

₹13.94M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam ₹2.61M+ (dažreiz ₹26.14M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Akciņu iegūšanas grafiks

33%

G 1

33%

G 2

33%

G 3

Akciju veids
RSU

S&P Global uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (16.50% pusgada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (16.50% pusgada)

  • 33% tiek iegūtas 3rd-G (16.50% pusgada)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Datu zinātnieks piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai S&P Global in Greater Bengaluru, ir gada kopējā atlīdzība ₹3,236,798. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots S&P Global Datu zinātnieks pozīcijai in Greater Bengaluru, ir ₹1,460,715.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta S&P Global

Saistītie uzņēmumi

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi