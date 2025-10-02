Uzņēmumu katalogs
S&P Global
Akciņu iegūšanas grafiks

33%

G 1

33%

G 2

33%

G 3

Akciju veids
RSU

S&P Global uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (16.50% pusgada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (16.50% pusgada)

  • 33% tiek iegūtas 3rd-G (16.50% pusgada)



The highest paying salary package reported for a Datu analītiķis at S&P Global in New York City Area sits at a yearly total compensation of $100,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Datu analītiķis role in New York City Area is $80,000.

