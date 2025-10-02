Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu S&P Global kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
33%
G 1
33%
G 2
33%
G 3
S&P Global uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33% tiek iegūtas 1st-G (16.50% pusgada)
33% tiek iegūtas 2nd-G (16.50% pusgada)
33% tiek iegūtas 3rd-G (16.50% pusgada)