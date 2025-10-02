Uzņēmumu katalogs
S&P Global
  • Algas
  • Datu analītiķis

  • Visas Datu analītiķis algas

  • India

S&P Global Datu analītiķis Algas India

Mediānā Datu analītiķis atlīdzības in India pakete S&P Global kopā ir ₹1.05M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu S&P Global kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
S&P Global
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Kopā gadā
₹1.05M
Līmenis
8
Pamatalga
₹996K
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹49.8K
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā S&P Global?

₹13.94M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

33%

G 1

33%

G 2

33%

G 3

Akciju veids
RSU

S&P Global uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (16.50% pusgada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (16.50% pusgada)

  • 33% tiek iegūtas 3rd-G (16.50% pusgada)



BUJ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Datu analītiķis in S&P Global in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹2,180,633. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in S&P Global per il ruolo Datu analītiķis in India è ₹1,046,029.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta S&P Global

