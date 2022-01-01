Uzņēmumu katalogs
S&P Global
S&P Global Algas

S&P Global algas svārstās no $4,029 kopējā atlīdzībā gadā Mārketinga operācijas zemākajā līmenī līdz $335,168 Korporatīvā attīstība augstākajā līmenī.

Programmatūras inženieris
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu inženieris

Produkta vadītājs
Median $89.4K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $290K

Datu analītiķis
Median $12K
Datu zinātnieks
Median $160K
Biznesa analītiķis
Median $170K
Risinājumu arhitekts
Median $205K

Data Architect

Grāmatvedis
$111K
Biznesa operācijas
$124K
Korporatīvā attīstība
$335K
Klientu panākumi
$89.6K
Datu zinātnes vadītājs
$53.8K
Finanšu analītiķis
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Vadības konsultants
$90.8K
Mārketings
$89.6K
Mārketinga operācijas
$4K
Produkta dizainers
$104K
Programmu vadītājs
$52.8K
Projektu vadītājs
$55K
Pārdošana
$270K
Pārdošanas inženieris
$109K
Tehnisko programmu vadītājs
$155K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

33%

G 1

33%

G 2

33%

G 3

Akciju veids
RSU

S&P Global uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (16.50% pusgada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (16.50% pusgada)

  • 33% tiek iegūtas 3rd-G (16.50% pusgada)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots S&P Global, ir Korporatīvā attīstība at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $335,168. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots S&P Global, ir $89,550.

