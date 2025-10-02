Programmatūras inženieris atlīdzība in San Francisco Bay Area Sandia National Labs kopā ir $203K year Senior Member of Technical Staff līmenim. Mediānā year atlīdzības in San Francisco Bay Area pakete kopā ir $212K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sandia National Labs kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
