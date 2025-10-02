Programmatūras inženieris atlīdzība in Albuquerque-Santa Fe Area Sandia National Labs svārstās no $121K year Member of Technical Staff līmenim līdz $169K year Principal Member of Technical Staff līmenim. Mediānā year atlīdzības in Albuquerque-Santa Fe Area pakete kopā ir $125K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sandia National Labs kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
