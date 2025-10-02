Uzņēmumu katalogs
Sandia National Labs
Programmatūras inženieris atlīdzība in Albuquerque-Santa Fe Area Sandia National Labs svārstās no $121K year Member of Technical Staff līmenim līdz $169K year Principal Member of Technical Staff līmenim. Mediānā year atlīdzības in Albuquerque-Santa Fe Area pakete kopā ir $125K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sandia National Labs kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Member of Technical Staff
(Iesācēju līmenis)
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Sandia National Labs?

Iekļautie amati

Sistēmu inženieris

Pētnieks zinātnieks

BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area sits at a yearly total compensation of $170,500. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the Programmatūras inženieris role in Albuquerque-Santa Fe Area is $120,000.

Citi resursi