Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Algas Albuquerque-Santa Fe Area

Mediānā Cybersecurity Analyst atlīdzības in Albuquerque-Santa Fe Area pakete Sandia National Labs kopā ir $165K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sandia National Labs kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Kopā gadā
$165K
Līmenis
-
Pamatalga
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$5K
Gadi uzņēmumā
15 Gadi
Darba pieredze
15 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Sandia National Labs?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Iesniegt

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots jobFamilies.Cybersecurity Analyst pozīcijai Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area, ir gada kopējā atlīdzība $215,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Sandia National Labs jobFamilies.Cybersecurity Analyst pozīcijai in Albuquerque-Santa Fe Area, ir $160,000.

Citi resursi