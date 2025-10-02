Uzņēmumu katalogs
Sandia National Labs
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Mehānikas inženieris

  • Visas Mehānikas inženieris algas

  • San Francisco Bay Area

Sandia National Labs Mehānikas inženieris Algas San Francisco Bay Area

Mediānā Mehānikas inženieris atlīdzības in San Francisco Bay Area pakete Sandia National Labs kopā ir $212K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sandia National Labs kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Kopā gadā
$212K
Līmenis
Senior Technical Staff Member
Pamatalga
$212K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
6 Gadi
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Sandia National Labs?

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Mehānikas inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mehānikas inženieris pozīcijai Sandia National Labs in San Francisco Bay Area, ir gada kopējā atlīdzība $263,600. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Sandia National Labs Mehānikas inženieris pozīcijai in San Francisco Bay Area, ir $148,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Sandia National Labs

Saistītie uzņēmumi

  • Edgenuity
  • Khan Academy
  • Academia
  • MIT Lincoln Laboratory
  • StrongMind
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi