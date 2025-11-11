Uzņēmumu katalogs
Samsung
  • Algas
  • Aparatūras inženieris
  • L2
  • Israel

Aparatūras inženieris Līmenis

L2

Līmeņi uzņēmumā Samsung

Salīdzināt līmeņus
  1. L2Engineer I
  2. L3Engineer II
  3. L4Senior Engineer
    4. Rādīt 3 Vairāk līmeņu
Vidējā Gadā Kopējā atlīdzība
₪86,726
Pamatalga
₪277,657
Akciju piešķīrums ()
₪0
Bonuss
₪16,257
Block logo
+₪197K
Robinhood logo
+₪302K
Stripe logo
+₪67.8K
Datadog logo
+₪119K
Verily logo
+₪74.6K
Jaunākās algu ziņas
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
