SalesLoft Programmatūras inženieris Algas Mexico

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Mexico pakete SalesLoft kopā ir MX$1.14M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu SalesLoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
SalesLoft
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Kopā gadā
MX$1.14M
Līmenis
L3
Pamatalga
MX$1.14M
Stock (/yr)
MX$0
Bonuss
MX$0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai SalesLoft in Mexico, ir gada kopējā atlīdzība MXMX$30,587,631. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots SalesLoft Programmatūras inženieris pozīcijai in Mexico, ir MXMX$20,344,153.

