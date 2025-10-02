Uzņēmumu katalogs
Salesfloor
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Greater Montreal

Salesfloor Programmatūras inženieris Algas Greater Montreal

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Montreal pakete Salesfloor kopā ir CA$122K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Salesfloor kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Salesfloor
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Kopā gadā
CA$122K
Līmenis
-
Pamatalga
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Salesfloor?

CA$225K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam CA$42.2K+ (dažreiz CA$422K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Salesfloor in Greater Montreal sits at a yearly total compensation of CA$134,485. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Salesfloor for the Programmatūras inženieris role in Greater Montreal is CA$121,892.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Salesfloor

Saistītie uzņēmumi

  • SoFi
  • PayPal
  • Dropbox
  • Netflix
  • Coinbase
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi