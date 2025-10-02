Uzņēmumu katalogs
Sales Marker Programmatūras inženieris Algas Greater Tokyo Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Tokyo Area pakete Sales Marker kopā ir ¥7.85M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sales Marker kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Sales Marker
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Kopā gadā
¥7.85M
Līmenis
Senior
Pamatalga
¥7.85M
Stock (/yr)
¥0
Bonuss
¥0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Sales Marker in Greater Tokyo Area, ir gada kopējā atlīdzība ¥8,043,219. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Sales Marker Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Tokyo Area, ir ¥7,853,950.

