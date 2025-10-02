Uzņēmumu katalogs
SailPoint
  • Algas
  • Programmatūras inženierijas vadītājs

  • Visas Programmatūras inženierijas vadītājs algas

  • Greater Austin Area

SailPoint Programmatūras inženierijas vadītājs Algas Greater Austin Area

Mediānā Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzības in Greater Austin Area pakete SailPoint kopā ir $250K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu SailPoint kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
SailPoint
Software Engineering Manager
Austin, TX
Kopā gadā
$250K
Līmenis
hidden
Pamatalga
$250K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
11+ Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā SailPoint?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

SailPoint uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai SailPoint in Greater Austin Area, ir gada kopējā atlīdzība $420,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots SailPoint Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai in Greater Austin Area, ir $229,000.

