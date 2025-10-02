Uzņēmumu katalogs
SailPoint
SailPoint Programmatūras inženieris Algas Mexico

Programmatūras inženieris atlīdzība in Mexico SailPoint svārstās no MX$1.13M year L3 līmenim līdz MX$1.28M year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Mexico pakete kopā ir MX$1.21M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu SailPoint kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
Associate Software Engineer(Iesācēju līmenis)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
Software Engineer II
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
Senior Software Engineer
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

SailPoint uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Programmatūras inženieris ב-SailPoint in Mexico עומדת על תגמול כולל שנתי של MXMX$32,893,680. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SailPoint עבור תפקיד Programmatūras inženieris in Mexico הוא MXMX$22,890,882.

