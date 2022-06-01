Uzņēmumu katalogs
SADA
SADA Algas

SADA algas svārstās no $21,128 kopējā atlīdzībā gadā Reklāmas tekstu autors zemākajā līmenī līdz $295,515 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī.

$160K

Programmatūras inženieris
Median $175K
Risinājumu arhitekts
Median $230K
Aktuārs
$99.5K

Reklāmas tekstu autors
$21.1K
Klientu apkalpošana
$40.8K
Cilvēkresursi
$148K
Produkta dizainers
$101K
Programmu vadītājs
$43.4K
Projektu vadītājs
$138K
Pārdošana
$160K
Kiberdrošības analītiķis
$224K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$296K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots SADA, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $295,515. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots SADA, ir $142,973.

