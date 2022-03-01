Uzņēmumu Katalogs
Ryanair Algas

Ryanair algu diapazons svārstās no $23,880 kopējā atalgojumā gadā Produkta dizainers apakšējā galā līdz $140,295 Produkta vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Ryanair. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/14/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $56.4K
Darbinieku atlases speciālists
Median $41K
Biznesa analītiķis
$34.7K

Datu zinātnieks
$34K
Produkta dizainers
$23.9K
Produkta vadītājs
$140K
Ieņēmumu operācijas
$76.3K
Risinājumu arhitekts
$107K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Ryanair, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $140,295. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Ryanair, ir $48,739.

Citi Resursi