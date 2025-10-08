Uzņēmumu katalogs
Rover.com Full-Stack programmatūras inženieris Algas United States

Mediānā Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzības in United States pakete Rover.com kopā ir $229K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Rover.com kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Mediānais pakete
company icon
Rover.com
Software Engineer
Seattle, WA
Kopā gadā
$229K
Līmenis
L3
Pamatalga
$229K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
7 Gadi
Darba pieredze
20 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Rover.com?

$160K

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai Rover.com in United States, ir gada kopējā atlīdzība $337,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Rover.com Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $150,000.

