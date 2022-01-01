Uzņēmumu katalogs
Root Insurance
Root Insurance Algas

Root Insurance algas svārstās no $76,500 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $270,970 Cilvēkresursi augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Root Insurance. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/18/2025

$160K

Datu zinātnieks
Median $120K
Produkta vadītājs
Median $145K
Programmatūras inženieris
Median $161K

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $230K
Datu analītiķis
$76.5K
Grafiskais dizainers
$95.2K
Cilvēkresursi
$271K
Mārketings
$159K
Mehānikas inženieris
$86.7K
Produkta dizainers
$133K
Personāla atlases speciālists
$86.7K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Root Insurance uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

