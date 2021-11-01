Uzņēmumu katalogs
Roofstock
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Roofstock Algas

Roofstock algas svārstās no $89,550 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $276,375 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Roofstock. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/18/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Produkta vadītājs
Median $187K
Datu zinātnieks
$164K
Vadības konsultants
$172K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produkta dizainers
$195K
Programmatūras inženieris
$89.6K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$276K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Najbolje plačana pozicija pri Roofstock je Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $276,375. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Roofstock je $179,428.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Roofstock

Saistītie uzņēmumi

  • Bungalow
  • Zumper
  • realtor.com
  • Flyhomes
  • Knock
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi