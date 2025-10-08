Uzņēmumu katalogs
Rokt Full-Stack programmatūras inženieris Algas United States

Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in United States Rokt svārstās no $170K year L2 līmenim līdz $208K year L3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $210K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Rokt kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L2
(Iesācēju līmenis)
$170K
$150K
$20K
$0
L3
$208K
$160K
$32K
$16K
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Rokt uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai Rokt in United States, ir gada kopējā atlīdzība $467,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Rokt Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $210,000.

