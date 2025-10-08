Uzņēmumu katalogs
Roche
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Backend programmatūras inženieris

  • United States

Roche Backend programmatūras inženieris Algas United States

Backend programmatūras inženieris atlīdzība in United States Roche kopā ir $213K year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $216K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Roche kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Software Engineer I
(Iesācēju līmenis)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$213K
$184K
$6.7K
$22.3K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Roche?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Backend programmatūras inženieris pozīcijai Roche in United States, ir gada kopējā atlīdzība $272,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Roche Backend programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $215,000.

