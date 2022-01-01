Uzņēmumu katalogs
Roche
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Roche Algas

Roche algas svārstās no $19,638 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $331,500 Korporatīvā attīstība augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Roche. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/18/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Biostatistiķis

Produkta vadītājs
Median $196K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Mehānikas inženieris
Median $133K
Biomedicīnas inženieris
Median $100K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $304K
Projektu vadītājs
Median $156K
Tehnisko programmu vadītājs
Median $165K
Grāmatvedis
$25.5K
Biznesa operācijas
$35.7K
Biznesa operāciju vadītājs
$177K
Biznesa analītiķis
$199K
Korporatīvā attīstība
$332K
Klientu apkalpošana
$19.6K
Datu zinātnes vadītājs
$264K
Finanšu analītiķis
$131K
Cilvēkresursi
$206K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$71.6K
Vadības konsultants
$85.8K
Mārketings
$212K
Produkta dizainers
$69.5K
Programmu vadītājs
$209K
Pārdošana
$136K
Pārdošanas inženieris
$92.5K
Kiberdrošības analītiķis
$161K
Risinājumu arhitekts
$98.2K
Tehniskais rakstnieks
$48K
UX pētnieks
$101K
Riska kapitāla investoris
$176K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Roche, ir Korporatīvā attīstība at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $331,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Roche, ir $158,126.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Roche

Saistītie uzņēmumi

  • Wayfair
  • Fitbit
  • Sony
  • Duolingo
  • Logitech
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi