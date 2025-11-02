Uzņēmumu katalogs
Robert Walters
Robert Walters Personāla atlases speciālists Algas

Mediānā Personāla atlases speciālists atlīdzības in Taiwan pakete Robert Walters kopā ir NT$999K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Robert Walters kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Kopā gadā
NT$999K
Līmenis
-
Pamatalga
NT$999K
Stock (/yr)
NT$0
Bonuss
NT$0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Personāla atlases speciālists pozīcijai Robert Walters in Taiwan, ir gada kopējā atlīdzība NT$2,376,598. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Robert Walters Personāla atlases speciālists pozīcijai in Taiwan, ir NT$795,703.

