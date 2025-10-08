Uzņēmumu katalogs
RLDatix
RLDatix Full-Stack programmatūras inženieris Algas

Mediānā Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzības in North Macedonia pakete RLDatix kopā ir MKD 345K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu RLDatix kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Mediānais pakete
company icon
RLDatix
Software Engineer
Skopje, AR, North Macedonia
Kopā gadā
MKD 345K
Līmenis
L6
Pamatalga
MKD 345K
Stock (/yr)
MKD 0
Bonuss
MKD 0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
3 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai RLDatix in North Macedonia, ir gada kopējā atlīdzība MKD 2,294,589. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots RLDatix Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in North Macedonia, ir MKD 345,402.

